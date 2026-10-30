"Yo juraba que iba a devorar": El fallido disfraz de Halloween de la Carlita en Nueva York junto a Matt Hunter

30 oct. 2026 - 15:00 hrs.

La Carlita de TikTok y su esposo Matt Hunter viajaron a Estados Unidos para celebrar la Noche de Brujas en el país natal del cantante urbano.

La pareja dejó de lado por un momento los preparativos para su matrimonio por la iglesia, que se celebrará en enero próximo, para dar un paseo por Florida y luego por la Gran Manzana. En esta última ciudad, la influencer relató el fiasco que se llevó con su disfraz.

El decepcionante disfraz de Halloween de la Carlita

Carlita Inostroza publicó un video donde se la ve con una peluca color rosa, uno de los elementos de su atuendo. "Quiero contar mi desgracia. Nosotros nos vinimos para Nueva York a pasar Halloween y dijimos 'ya, todos los días nos vamos a disfrazar'", relató.

"Y el primer día la inspiración era esta", dijo mientras mostraba a una pareja de un hombre vestido de jardinero y una mujer personificando un ramo de flores con un ceñido vestido.

"Era la inspiración, así nos íbamos a vestir los dos. Matt se veía súper lindo y cuando yo me probé mi vestido, ¡Conch...!", exclamó al mostrar el resultado, bastante diferente al de la modelo.

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"Yo no sé qué estaba pensando. Yo juraba que iba a devorar. Era la bola. Definitivamente, como que Halloween no es lo mío", finalizó.

La publicación generó las carcajadas de los internautas, quienes dejaron comentarios como: "Estoy sufriendo de la risa, literalmente"; "Carlita me hace reír, es tan auténtica"; "Claramente no es lo tuyo, cásate mejor, ahí te ves bella"; "Te queda como disfraz de Midsommar".

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