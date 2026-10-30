Rafa Araneda y Marcela Vacarezza llenan de amor a su hija Florencia en su cumpleaños: "La mujeraza que eres"

30 oct. 2026 - 12:10 hrs.

Florencia, la segunda hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, se sintió feliz y rodeada de amor en su cumpleaños número 23, fecha en la que sus padres y hermanos le expresaron sus mejores deseos.

"¡No podría haber empezado este día más feliz! Despertarme rodeada de mi familia y de las personas que más quiero es todo", dijo en un post de Instagram donde se la ve en su cama con un enorme ramo de flores y una torta.

Mensajes de Rafa Araneda y Marcela Vacarezza para Florencia

En el día especial de la influencer, Marcela Vacarezza compartió un carrusel de fotos en las que posa con su hija en distintos momentos.

"¡Feliz cumpleaños, mi Florcita hermosa! ¡23 años de esta maravillosa hija! Valiente, aperrada, independiente y exquisita. Eres nuestra cascabel, porque donde llegas llenas todo de alegría", expresó en la publicación.

Instagram @marcelavacarezza_

"¡Qué orgullosa y feliz me hace verte crecer y ser la mujeraza que eres! Te amo infinito, mi niña linda", agregó la presentadora.

Por su parte, Rafa Araneda compartió un compendio de videos en los que abraza con cariño a la joven, y un texto cargado de emotividad. "¡Felices 23, mi Florcita! Que esos tremendos sueños que tienes, se cumplan todos. Y no tengo duda de que así será. Sigue llenándonos de tu luz maravillosa, mi niña. ¡Te amo!", escribió.

La hermana mayor de la cumpleañera, Martina, también le dedicó en Instagram un extenso escrito lleno de admiración y cariño.

"Espero que, hasta que seamos viejitas, nos sigamos riendo, haciendo bromas, viviendo nuevas experiencias y, lo más importante, acompañándonos y apañándonos en cada situación o desafío que aparezca en el camino", se lee en su post.

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