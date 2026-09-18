Florencia Araneda saluda a su padre desde Portugal: "Feliz cumpleaños a este ser de luz"

18 sept. 2026 - 14:04 hrs.

Desde la distancia, Florencia Araneda se tomó unos momentos para honrar a su padre en su cumpleaños. Rafael Araneda celebra este 18 de septiembre una vuelta más al sol, mientras su segunda hija se encuentra de vacaciones en Portugal.

La influencer comparte imágenes de su visita al país europeo, donde disfrutó de paseos inolvidables en las antiguas calles de Lisboa y ahora se deleita en el mar de Praia Dona Ana, al sur de Lagos.

Saludo de cumpleaños de Florencia Araneda a su padre

En medio de algunos vistazos a las maravillosas costas portuguesas, Florencia advirtió en sus historias de Instagram que haría algo de spam en la fecha natal de Rafa Araneda. "Porque el mejor está de cumpleaños", escribió.

Instagram @floaraneda

También compartió una tierna imagen donde su hermanito menor, Benjamín, duerme plácidamente junto a su papá en un balcón con el mar en el fondo.

Instagram @floaraneda

Florencia además publicó un post con una fotografía donde se la ve abrazar al animador, junto a otras imágenes con él cuando era niña y una emotiva dedicatoria.

"Feliz cumpleaños a este ser de luz que tengo la suerte de llamar papá. Mi lugar seguro, mi partner en todas, y la persona que me hace tremendamente feliz en un segundo. Feliz cumpleaños, papá. Te amo", expresó.

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