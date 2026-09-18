"No cabía": La incómoda situación que hizo reflexionar a Michelle Carvalho y que la motivó a un cambio físico

18 sept. 2026 - 13:01 hrs.

Michelle Carvalho compartió una reflexión personal sobre su relación con su cuerpo y reveló el episodio que la llevó a tomar la decisión de modificar algunos de sus hábitos. La modelo brasileña contó que durante los últimos meses ha experimentado un importante cambio físico, llegando a bajar 13 kilos, proceso que actualmente asegura vivir con tranquilidad.

A través de sus redes sociales, Carvalho repasó las distintas transformaciones que ha experimentado a lo largo de los años y reconoció que ha pasado por diferentes etapas. “He habitado varios cuerpos: extremadamente flaca y con saturación de grasa”, comentó, antes de recordar la situación que terminó marcando un punto de inflexión.

La incómoda situación que hizo reflexionar a Michelle Carvalho sobre su cuerpo

El episodio ocurrió durante un viaje en avión rumbo a Brasil. Según relató, en ese momento se enfrentó a una situación que le generó una fuerte incomodidad al intentar acomodarse en el avión. “Mi cuerpo no cabía en el asiento”, recordó la modelo, quien aseguró que aquella experiencia la hizo tomar conciencia de que quería efectuar algunos cambios.

“Sentí mucha vergüenza, fue muy incómodo. Fue cuando dije: ‘tengo que hacer un cambio’”, confesó Carvalho. A partir de entonces, comenzó a incorporar nuevas rutinas y modificaciones en su alimentación. “Hice caminatas, cambié mi alimentación hace tres meses y he bajado 13 kilos”, explicó sobre el proceso que ha llevado adelante.

Sin embargo, la modelo recalcó que su transformación no se ha centrado exclusivamente en lo físico. Carvalho aseguró que durante este período también ha puesto especial atención en su bienestar emocional y en la manera en que quiere sentirse consigo misma.

“Siempre prioricé mi salud mental y bienestar; hoy me siento preparada”, afirmó, dando cuenta de una etapa personal que, según sus propias palabras, busca vivir no únicamente desde los cambios corporales.

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