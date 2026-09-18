Este viernes 18 de septiembre: Así puedes ver en vivo La Pampilla de la Gente

18 sept. 2026 - 08:00 hrs.

Este viernes 18 de septiembre, Mega emitirá La Pampilla de la Gente, uno de los eventos más importantes de Fiestas Patrias en nuestro país.

Este año, el evento tendrá un carácter solidario, con el objetivo de apoyar la reconstrucción e impulsar la economía de la ciudad, que fue fuertemente afectada por el temporal ocurrido en julio pasado.

De forma inédita, cada noche de La Pampilla será transmitida en exclusiva por Megamedia, permitiendo que todo el país pueda disfrutar de la parrilla de artistas y humoristas que se presentarán en el "Escenario Monumental".

¿Cómo ver en vivo La Pampilla de la Gente este viernes 18 de septiembre?

La Pampilla llegará a todo Chile con una transmisión 100% en vivo por Mega, Mega 2 y Mega Go. La primera noche se podrá disfrutar este viernes 18 de septiembre, desde las 22:00 horas.

Durante esta jornada, los artistas que se presentarán serán:

Arte Elegante.

Douglas.

El Flaco.

Amerikan Sound.

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