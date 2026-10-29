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Daniella Campos sorprende con intervención estética: Mostró el antes y después en redes sociales

  • Por Sebastián Paillafil

Daniella Campos sorprendió en redes sociales al mostrar el antes y el después de un nuevo procedimiento estético al que se sometió.

Previamente, la ex Miss Chile había contado a sus seguidores que se realizaría un retoque, lo que despertó la curiosidad de los cibernautas.

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El antes y después de Daniella Campos

A través de su cuenta de Instagram, la periodista compartió un video junto al médico que la atendió, en el que mostró detalles del procedimiento estético.

La intervención estuvo enfocada en modificar la apariencia de sus glúteos. Según lo informado sobre el tratamiento, este se realiza con anestesia local, no requiere un procedimiento doloroso y ofrece resultados inmediatos que podrían durar hasta dos años.

En el registro también aparecen fotografías que permiten comparar la apariencia de la modelo antes y después de la intervención.

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Las reacciones a la publicación no tardaron en llegar. Varios de sus seguidores elogiaron el resultado y aseguraron que se veía natural.

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