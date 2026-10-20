"¿Te quedas aquí con nosotros?": El emotivo reencuentro de Rafa Araneda, Marcela Vacarezza y su hijo Vicente

20 oct. 2026 - 12:00 hrs.

La familia que conforman Rafael Araneda, Marcela Vacarezza y sus hijos está reunida por completo en Chile después de mucho tiempo. Su tercer hijo, Vicente, llegó de visita y ahora no quieren dejarlo ir.

Así lo hicieron saber los presentadores en una publicación conjunta en Instagram, donde compartieron un video del reencuentro con "Vicho", a quien abrazaron con amor y emoción.

La llegada del hijo de Rafa Araneda y Marcela Vacarezza

"¡Llegó nuestro niño de visita! A ver si lo convencemos de que se quede, la Martina le preparó un cartel, Benji le preparó su cama con él en su pieza y la Marcelita no lo suelta. Familia completa", escribió Rafa Araneda en el post.

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La hermana mayor, Martina, también registró el momento en otra grabación. "¡Estuve toda la semana haciendo el cartel!", dijo, antes de expresar su deseo de que su hermano no se vaya. "Bienvenido. ¿Te quedas aquí con nosotros?", escribió.

Recordemos que Araneda, Vacareza y su hijo menor, Benjamín, regresaron en agosto a Chile luego de seis años en Weston, Florida. Ya en 2024 había vuelto Florencia y en febrero de este año Martina se mudó con ella.

El único que falta para que el clan esté completo en Santiago es el joven de 19 años, quien lució muy feliz al reunirse con su familia.

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