Fuertes vientos provocan caída de enorme árbol en La Serena

20 oct. 2026 - 13:10 hrs.

Las fuertes rachas de viento provocaron la caída de un gran árbol en el sector Puertas del Mar, en La Serena, Región de Coquimbo.

Producto de la caída, el árbol arrastró cables del tendido eléctrico, aunque sin derribar postes del suministro eléctrico.

La situación obligó a suspender el tránsito, mientras personal de Bomberos y municipal trabaja para despejar la zona.

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Además, se realizan trabajos de poda en los árboles cercanos como medida para prevenir una nueva caída ante las condiciones climáticas pronosticadas.

Cabe recordar que la Región de Coquimbo es una de las afectadas por el nuevo sistema frontal que no solo traerá fuertes lluvias, sino también tormentas eléctricas y granizos.

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