Encuentran en Maipú auto de periodista Mónica Rincón tras violenta encerrona con disparos al aire

20 oct. 2026 - 11:40 hrs.

El vehículo de la periodista y conductora de noticias Mónica Rincón fue encontrado abandonado en la comuna de Maipú, luego de que fuera víctima de una violenta encerrona durante la madrugada de este martes.

El automóvil fue hallado en el pasaje Esenios, entre las calles Galicia y Minerva, durante un patrullaje preventivo. En ese contexto, personal municipal detectó que el vehículo mantenía un encargo vigente por robo.

Hasta el lugar concurrió personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, que realizó las diligencias correspondientes para reunir antecedentes y esclarecer lo ocurrido.

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Encerrona a Mónica Rincón

La periodista fue víctima del delito pasada la medianoche, en la conexión de la Ruta 5 con la Costanera Norte, en dirección al oriente.

De acuerdo con los antecedentes del caso, entre dos y cuatro delincuentes la amenazaron y obligaron a descender de su vehículo para luego escapar. Antes de huir, los sujetos realizaron dos disparos al aire.

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