Periodista Mónica Rincón sufre violenta encerrona: Delincuentes dispararon al aire

20 oct. 2026 - 08:49 hrs.

La periodista Mónica Rincón sufrió una violenta encerrona durante la noche del lunes en Santiago, cuando regresaba a su domicilio.

De acuerdo con los antecedentes del caso, todo ocurrió cerca de la medianoche en la Ruta 5, en la salida hacia Costanera Norte en dirección al oriente.

Los detalles de la violenta encerrona que sufrió Mónica Rincón

El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, detalló que fue abordada por un vehículo, en el que se transportaban entre dos y cuatro sujetos.

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Los delincuentes la intimidaron y la obligaron a descender de su automóvil. Incluso, según la denuncia de Rincón, los sujetos habrían efectuado al menos dos disparos al aire antes de escapar.

La conductora de noticias quedó en el lugar y fue auxiliada por un colega que transitaba detrás de ella, quien la trasladó hasta una unidad policial.

El Ministerio Público instruyó que la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros asumiera las primeras diligencias para dar con el paradero de la banda criminal y del vehículo sustraído.

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