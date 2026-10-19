Desesperados por la delincuencia: Vecinos de Paine ahuyentan a delincuentes con disparos ante ola de robos

19 oct. 2026 - 13:20 hrs.

Vecinos y locatarios del sector Colonia Kennedy de Paine, Región Metropolitana, se encuentran desesperados por bandas de antisociales ingresan a robar a sus negocios y casas cada vez con más frecuencia.

Han debido implementar peligrosas maniobras para advertir de estos delitos. Con escopetas de caza los ahuyentan; incluso vecinos percutan disparos al aire como señal de que hay un robo en casas cercanas.

Al realizar un recorrido por sus calles, es fácil encontrarse con mensajes pidiendo más patrullaje de policías. Esto grafica la situación delictual que se vive en la zona, donde antisociales ingresan tanto a locales comerciales como a casas para robar.

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Un equipo de Mucho Gusto logró recopilar una serie de videos donde se muestra el actuar de los malhechores, quienes no tienen pudor en sustraer especies.

Con el sentimiento de vivir completamente abandonados por las autoridades, muchos de ellos se defienden con sus propias armas debidamente inscritas de los ataques de delincuentes, pese a que podrían cometer un delito y que está prohibido por ley.

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