Sacerdote muere aplastado por una cruz durante misa transmitida en vivo en Ecuador

19 oct. 2026 - 11:50 hrs.

Un sacerdote murió luego de que una gran cruz se desprendiera de una pared y cayera sobre él mientras celebraba una misa en Guayaquil, Ecuador.

El hecho ocurrió el sábado 17 de octubre en la iglesia Perpetuo Socorro, cuando el párroco Patricio Alfredo Sánchez Molinari realizaba la misa diaria que era transmitida en vivo por redes sociales.

En las imágenes revisadas en Mucho Gusto se ve el momento en que la cruz que estaba instalada detrás del altar se desprendió y cayó directamente sobre su cabeza.

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Quienes participaban en la misa asistieron de inmediato al religioso. Incluso, en la transmisión se oye el momento en que piden que alguien llame a una ambulancia.

Pese al auxilio, el sacerdote Patricio Sánchez, quien pertenecía a la congregación del Santísimo Redentor, falleció producto de las lesiones.

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