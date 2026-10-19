Lluvias y tormentas eléctricas en Santiago: ¿A qué hora comenzarán las precipitaciones este lunes?
Un nuevo sistema frontal afectará a gran parte de las regiones de nuestro país y la Región Metropolitana no estará ajena a este nuevo fenómeno que traerá precipitaciones intensas, tormentas eléctricas y la posibilidad de granizos.
De acuerdo a lo señalado por el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, los primeros efectos de este evento se comenzarán a desarrollar durante este lunes 19 de octubre.
Según detalló el especialista, Santiago tendrá una mañana con escasa nubosidad y con temperaturas que podrían alcanzar los 25 °C.
¿A qué hora está la probabilidad de tormentas eléctricas?
No obstante, las condiciones cambiarán a medida que avance la jornada. Las nubes aumentarán progresivamente hasta quedar con el cielo completamente nublado durante la tarde en la capital.Ir a la siguiente nota
Sepúlveda explicó que, a partir del mediodía, existe la probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas en sectores cordilleranos. En tanto, después de las 14:00 horas, estas condiciones abarcarían a sectores del valle.
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