"No fue un error": ExDOM de Concón defiende permiso para construir polémico exhotal Punta Piqueros

19 oct. 2026 - 14:20 hrs.

El exhotel Punta Piqueros volvió a la controversia luego de que la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar desistiera del acuerdo que buscaba convertir la estructura en un centro de eventos.

La Municipalidad de Concón, la Inmobiliaria Punta Piqueros y diversas organizaciones habían suscrito un acuerdo para evitar la demolición del inmueble, emplazado sobre los roqueríos del borde costero, y evaluar su transformación en un centro de eventos.

Sin embargo, la Corporación Pro Defensa solicitó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso desistir del acuerdo y apartarse de la causa. Según sus argumentos, la iniciativa buscaría validar una construcción que se habría ejecutado al margen de la ley.

Mega

Exdirector de Obras de Concón defiende autorización

En medio de la controversia, el periodista Roberto Saa conversó con Julio Leigh, exdirector de Obras Municipales de Concón que aprobó la construcción del proyecto.

Pese a que durante años la iniciativa ha enfrentado obstáculos judiciales, Leigh defendió su decisión y aseguró que no fue un error autorizarla.

El exfuncionario sostuvo que actuó conforme a la normativa vigente y planteó que las particularidades del borde costero no podían estar completamente previstas en la legislación. "Ninguna norma podría prever las particularidades, las singularidades del borde costero", afirmó.

Mega

Asimismo, Leigh acusó la eventual intervención de poderes fácticos detrás de los intentos por frenar el proyecto, en medio de una disputa que mantiene al exhotel Punta Piqueros en el centro del debate sobre la legalidad de su construcción y el futuro del borde costero.

Todo sobre Mucho gusto