Arriesgan pena de muerte: Dos chilenos detenidos en Indonesia con más de 4,5 kilos de cocaína

19 oct. 2026 - 13:30 hrs.

Dos ciudadanos chilenos fueron detenidos en Bali, Indonesia, luego de ser sorprendidos presuntamente intentando ingresar más de 4,5 kilos al país.

La detención de los involucrados, un hombre de 31 años y una mujer de 23 años, ocurrió el 3 de octubre en el Aeropuerto Internacional I Gusti Ngurah Rai.

Ambos iniciaron su viaje en Santiago, hicieron escala en Melbourne, Australia, y posteriormente abordaron un vuelo con destino a Bali.

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De acuerdo a información de las autoridades locales, los funcionarios de aduanas detectaron irregularidades durante una revisión con rayos X. Al inspeccionar el equipaje, encontraron cuatro paquetes de plástico negro escondidos en compartimientos modificados de las mochilas.

Los análisis determinaron que se trataba de un total de 4.594,5 gramos de cocaína, los cuales debían ser entregados a un ciudadano local en un hotel de Kuta.

Los chilenos arriesgan severas penas bajo la legislación indonesia, que contempla incluso la cadena perpetua y pena de muerte.

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