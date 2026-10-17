Michelle Carvalho "cumple su sueño" al asistir al concierto de BTS: Este fue su look total black

17 oct. 2026 - 19:00 hrs.

"Cumplí un sueño". Con esas palabras, Michelle Carvalho resumió la emoción que sintió al asistir a uno de los conciertos de BTS en Chile. La modelo e influencer vivió la experiencia junto a sus amigos y aseguró que quedó completamente "hipnotizada y emocionada" con el espectáculo.

Así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram, donde compartió fotos que muestran algunos de los momentos que vivió durante la jornada y también dejó al descubierto el outfit urbano que eligió para la ocasión.

Así lució Michelle Carvalho en el concierto de BTS

Para esta noche especial, Michelle Carvalho apostó por un deslumbrante look total black. La pieza principal fue un corset negro de efecto cuero, con pronunciado escote y paneles estructurados que realzaron su silueta.

Instagram: @mrs_carvalho

Esta prenda la combinó con pantalones negros de corte recto y una chaqueta oversize a tono, creando un look moderno y relajado. Para estar cómoda durante el show, usó unas zapatillas deportivas blancas.

Instagram: @mrs_carvalho

Sus accesorios también obtuvieron algo de protagonismo. La modelo e influencer llevó una carterita Coach Tabby en tono rojo, el bastón de luz oficial de BTS, además de anillos y collar plateados.

Como era de esperarse, sus seguidores no tardaron en llenar su publicación de elogios. Algunos de los comentarios más resaltantes fueron: "Ese outfit todo que ver", "Tu corset está soñado" y "Michu, devuélvete que te pasaste".

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