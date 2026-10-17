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Por Nuestras Fiestas - Temporada 5 - Capítulo 1: La Fiesta del Reitimiento del Chancho de Chiloé

  • Por Mega

En un nuevo capítulo de Por Nuestras Fiestas, llegamos hasta la comuna de Queilen, en Chiloé, para conocer una de las celebraciones más tradicionales y sabrosas del sur de Chile: el Reitimiento del Chancho, una fiesta que reúne a la comunidad en torno a la gastronomía, la música y las costumbres chilotas.

La familia Nahuelquín nos recibió para mostrar cómo se prepara el tradicional plato de yoco, que incluye carne, sopaipillas, milcaos y roscas. Además, conocimos el origen del nombre de esta celebración, que hace referencia al derretimiento de la grasa del chancho en grandes calderos, proceso que permite obtener chicharrones y manteca para elaborar distintas preparaciones.

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Música y tradiciones chilotas

Durante el recorrido, también conocimos a Mateo, un joven cantante que mantiene vivos ritmos como las rancheras y el chamamé.

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Por otro lado, acompañamos a Claudio, un buzo mariscador que se sumergió en las frías aguas de Chiloé para recolectar mariscos. Sin embargo, parte de su jornada tuvo un propósito especial: entregar lo obtenido a los adultos mayores del hogar Celia Miranda, en una emotiva muestra de solidaridad con la comunidad.

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Finalmente, volvimos al corazón de la celebración para conocer en detalle la preparación del yoco y compartir la alegría de una fiesta que crece año a año. Entre sabores, bailes y canciones, el Reitimiento del Chancho mostró cómo los habitantes de Queilen mantienen vivas sus raíces y celebran con orgullo el patrimonio cultural de Chiloé.

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