Por Nuestras Fiestas - Temporada 5 - Capítulo 1: La Fiesta del Reitimiento del Chancho de Chiloé

17 oct. 2026 - 20:00 hrs.

En un nuevo capítulo de Por Nuestras Fiestas, llegamos hasta la comuna de Queilen, en Chiloé, para conocer una de las celebraciones más tradicionales y sabrosas del sur de Chile: el Reitimiento del Chancho, una fiesta que reúne a la comunidad en torno a la gastronomía, la música y las costumbres chilotas.

La familia Nahuelquín nos recibió para mostrar cómo se prepara el tradicional plato de yoco, que incluye carne, sopaipillas, milcaos y roscas. Además, conocimos el origen del nombre de esta celebración, que hace referencia al derretimiento de la grasa del chancho en grandes calderos, proceso que permite obtener chicharrones y manteca para elaborar distintas preparaciones.

Música y tradiciones chilotas

Durante el recorrido, también conocimos a Mateo, un joven cantante que mantiene vivos ritmos como las rancheras y el chamamé.

Mega

Por otro lado, acompañamos a Claudio, un buzo mariscador que se sumergió en las frías aguas de Chiloé para recolectar mariscos. Sin embargo, parte de su jornada tuvo un propósito especial: entregar lo obtenido a los adultos mayores del hogar Celia Miranda, en una emotiva muestra de solidaridad con la comunidad.

Finalmente, volvimos al corazón de la celebración para conocer en detalle la preparación del yoco y compartir la alegría de una fiesta que crece año a año. Entre sabores, bailes y canciones, el Reitimiento del Chancho mostró cómo los habitantes de Queilen mantienen vivas sus raíces y celebran con orgullo el patrimonio cultural de Chiloé.

Todo sobre Por Nuestras Fiestas