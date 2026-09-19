Por Nuestras Fiestas - Temporada 4 - Capítulo 12: El gran cuecazo de Rancagua

19 sept. 2026 - 20:00 hrs.

En un nuevo capítulo de Por Nuestras Fiestas, estuvimos en el gran cuecazo de Rancagua, donde bailarines de todas partes de Chile quieren ganar el título.

El concurso consiste en que todas las parejas tienen que bailar tres pies de cueca y "Lucy, La Chilenita" pudo conversar con algunos de los competidores.

También, dos conocidos payadores hicieron un recorrido por la medialuna de la comuna y nos contaron sus secretos para poder hacer rimas tan rápido.

La pasión de los bailarines

Por otro lado, acompañamos a la agrupación "A los 4 vientos", quienes se probaron sus tenidas para participar en este evento de la música nacional y luego nos entregaron un show tal como con el que ganaron la Gaviota de Plata en el Festival de Viña.





Por fin llegó el momento en que las parejas mostraron todo su talento realizando el baile nacional y entregaron absolutamente todo de ellos para lucirse frente a los jurados.

La emoción estuvo a flor de piel y varios de los bailarines se emocionaron hasta las lágrimas al poder compartir esta pasión cuequera.

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