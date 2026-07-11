Por Nuestras Fiestas - Temporada 4 - Capítulo 11: La Botadura de Hualaihué

11 jul. 2026 - 20:00 hrs.

En el nuevo capítulo de Por Nuestras Fiestas, conocimos la popular botadura de Hualaihué, comuna ubicada en la provincia de Palena, en la Región de Los Lagos.

Precisamente, en un comienzo llegamos hasta la zona costera de Quildacomuy, donde hablamos con los carpinteros de ribera, constructores ancestrales de naves, en el mismo lugar donde nos espera Baltazar Encina, pescador artesanal que viene a recibir su anhelada lancha después de cinco años de espera.

Y es que la lancha "María Mercedes" será la anfitriona de la botadura, ya que debe ser lanzada al agua después de su ardua construcción.

Por Nuestras Fiestas / MEGA

La tradicional ceremonia de botadura

Asimismo, en la Isla Nao conocimos al conjunto folclórico "Pa Mar Adentro", quienes además se encargan de la recolección de mariscos para preparar curanto y otras comidas tradicionales.

Por otra parte, llegamos al sector de La Poza, donde nos encontramos con Marcelo Hausffman, otro carpintero de ribera que está en pleno proceso de construcción de dos naves más que fueron encargadas, y que nos comentó cómo es todo el trabajo.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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