Por Nuestras Fiestas - Temporada 4 - Capítulo 10: La Fiesta del Ají de Linares

04 jul. 2026 - 20:00 hrs.

En el nuevo capítulo de Por Nuestras Fiestas, conocimos la popular Fiesta del Ají de Linares y las historias que reúnen a las comunidades que participan en ella.

En Palmilla, conversamos con varias productoras de ají y nos contaron cómo se realiza la base del conocido merkén que hay en todas las mesas chilenas.

Todo sobre Nuestras Fiestas

En un invernadero, los agricultores cultivan este noble producto que puede ocuparse en diferentes preparaciones y que se vende como pan caliente. Posteriormente, esta verdura se ahuma de una manera muy especial.

Por Nuestras Fiestas

Grandes artistas presentes

La música tradicional también es parte de este festejo y Los Choros del Canasto nos mostraron un poco del show que realizarán en el escenario. Ignacio Ormazábal, popular cantante, también quiso ser parte e incluso cosechó algunos ajíes.

Otro de los ritos con que cumplen los vecinos de Palmilla es quemar la Cruz de Mayo, la cual augurará una buena agricultura.

Ya con todo listo, los locales y visitantes disfrutan de una fiesta que tiene bailes, venta de productos artesanales y comidas típicas con ají.

Todo sobre Nuestras Fiestas