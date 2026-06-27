Por Nuestras Fiestas - Temporada 4 - Capítulo 9: Fiesta de la vendimia de Codpa

27 jun. 2026 - 20:00 hrs.

En el nuevo capítulo de Por Nuestras Fiestas, el valle de Codpa, en la comuna de Camarones, celebra hace más de 60 años una particular fiesta de la vendimia a más de 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar.

Aquí conocimos a Marcela Díaz, quien tiene una estrecha relación con la festividad. Ella es productora del vino Pintatani, elaborado con uvas del valle de Codpa y que respeta una receta con más de 400 años de antigüedad. Además, pertenece a una familia que ha dado varias reinas de la vendimia y que este año tiene a su sobrina como candidata.

El "pisa pisa" es la costumbre de molienda de la uva en que solo hombres bajan a un lagar de piedra para extraer el jugo y separarlo del hollejo. Tras una demostración, todos disfrutaron de un plato de calapurca, preparación andina con charqui de llamo y papas cocidas.

Por Nuestras Fiestas / Mega

Una noche llena de música

La celebración tenía que terminar con los asistentes bailando y coreando canciones. Los Rancheros de San Marcos dieron el puntapié inicial y María José Quintanilla cerró con broche de oro, volviendo a Codpa tras varios años desde su primera presentación en este valle del Norte Grande.

"A todos mis parientes del norte, gracias por recibirme con ese abrazo de familia. (...) Es un lugar donde la gente abraza mucho la posibilidad de tener un concierto, de reunirse y de escuchar música que a veces no llega para acá", señaló Cote.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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