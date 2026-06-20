Por Nuestras Fiestas - Temporada 4 - Capítulo 8: Talagante Criollo

20 jun. 2026 - 20:00 hrs.

En el nuevo capítulo de Por Nuestras Fiestas, viajamos hasta Talagante, comuna que se vistió de gala para recibir a algunos de los más destacados exponentes del folclore nacional en una nueva edición de Talagante Criollo, un encuentro que reúne música, tradiciones y cultura popular.

La celebración convocó a vecinos, artistas y visitantes en torno a la canción chilena, transformándose en un espacio donde la comunidad se reunió para disfrutar, bailar y compartir, manteniendo vivas las raíces que forman parte de la identidad de la zona.

Exponentes de las tradiciones criollas

Durante el recorrido, el programa conoció a la Banda Surponiente, un grupo de jóvenes cuequeros que nació entre ferias libres y encuentros populares, y que hoy se ha convertido en uno de los números más queridos por el público local.

La experiencia también permitió acercarse a la historia de Bruno, un niño de ocho años apasionado por las rancheras y dueño de un gran talento musical, quien sueña con compartir escenario junto a su banda favorita.

Por Nuestras Fiestas / Mega

La jornada contó además con la participación del actor y folclorista Daniel Muñoz, invitado estelar de Talagante Criollo, quien reflexionó sobre la importancia de preservar las costumbres y tradiciones que forman parte del patrimonio cultural chileno.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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