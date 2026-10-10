"Elegante sin el mínimo esfuerzo": Michelle Carvalho acapara miradas con conjunto casual y cartera de marca

10 oct. 2026 - 15:03 hrs.

Michelle Carvalho concluyó con total éxito su visita a la ciudad de París, donde tuvo la oportunidad de asistir como invitada a los desfiles de la Fashion Week y pudo demostrar esa elegancia que caracteriza cada uno de sus looks.

Sin embargo, antes de despedirse por completo de la capital de la moda, la modelo asistió a un exclusivo evento de Lacoste con un atuendo casual que elevó fácilmente con una carterita de mano.

Así eleva Michelle Carvalho un look casual

En las fotos que compartió en Instagram, Michelle lució un elegante y relajado conjunto sastre gris de Lacoste, integrado por una chaqueta estilo camisón con las mangas recogidas y un pantalón recto y de cintura alta.

Instagram: @mrs_carvalho

Ambas piezas las combinó con una polera blanca, unas sandalias de tacón del mismo color, una especial cartera de piel con efecto espejo en tono plateado de la misma marca. Su look recibió los halagos de fans a través de la sección de comentarios.

"Cómo ser elegante sin el mínimo esfuerzo", comentó uno de los usuarios. "La carterita todo que ver", "¡Ese conjuntito todo que ver, Michu!", "Te ves hermosa como siempre", señalaron otros.

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