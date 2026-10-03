Del fucsia al negro de lunares: Los dos looks de impacto con los que Michelle Carvalho conquistó París

03 oct. 2026 - 19:00 hrs.

Michelle Carvalho despidió el mes de septiembre desde la imponente París, ciudad a la que viajó para asistir como invitada al prestigioso evento de moda y belleza Le Défilé que organiza L'Oréal París cada año.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta en Instagram, donde compartió una serie de fotos en las que muestra la elegancia y el indiscutible glamour con el que dominó a la conocida capital de la moda.

Dos looks de impacto de Michelle Carvalho en París

Poco después de su llegada a la ciudad francesa, Michelle Carvalho deslumbró con un look de la diseñadora chilena Ange Eyzaguirre. Se trató de un vibrante conjunto fucsia de pantalón holgado y una blusa strapless de caída asimétrica y fluida.

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Este llamativo outfit, que contrastó a la perfección con su tono de piel, lo combinó con unas refinadas sandalias plateadas de tacón y un delicado collar brillante del mismo tono.

Sin embargo, la brasileña radicada en Chile dejó lo mejor para el desfile principal. Asistió al evento con un elegante vestido negro de tirantes y escote corazón que, en la parte inferior, transitaba hacia un romántico y sutil patrón de lunares.

Instagram: @mrs_carvalho

La pieza, también obra de Eyzaguirre, la complementó con una carterita vinotinto, un clásico collar de perlas y aros pequeños, accesorios que elevaron su estilo sin restarle ni un ápice de protagonismo a su presencia.

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