Tendencia femenina y chic: Estos son los looks deportivos de Michelle Carvalho en medio de su cambio físico
Michelle Carvalho continúa trabajando en su apasionante cambio físico, enfocada en alcanzar la mejor versión de sí misma y darle mayor prioridad a su bienestar integral.
Este inspirador proceso, que comparte con frecuencia en su cuenta de Instagram, lo lleva a cabo con un estilo deportivo que sigue una tendencia ultrafemenina, chic y llena de energía.
¿Cómo son los looks deportivos de Michelle Carvalho?
En las imágenes y videos que publica en el gimnasio, Michelle suele lucir conjuntos deportivos de diseño muy favorecedor: faldas con vuelo en corte A, tops de escotes pronunciados y chaquetas ceñidas que realzan su silueta.
Lejos de abandonar su esencia durante el entrenamiento, la modelo apuesta fuertemente por encantadores tonos pasteles como el amarillo vibrante, el celeste y el rosa claro.
Para cerrar con broche de oro, unas clásicas zapatillas deportivas blancas y peinados prácticos como coletas o moños altos son los detalles finales que coronan cada uno de sus looks, como se aprecia en su Instagram.
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