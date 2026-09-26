Tendencia femenina y chic: Estos son los looks deportivos de Michelle Carvalho en medio de su cambio físico

26 sept. 2026 - 18:00 hrs.

Michelle Carvalho continúa trabajando en su apasionante cambio físico, enfocada en alcanzar la mejor versión de sí misma y darle mayor prioridad a su bienestar integral.

Este inspirador proceso, que comparte con frecuencia en su cuenta de Instagram, lo lleva a cabo con un estilo deportivo que sigue una tendencia ultrafemenina, chic y llena de energía.

¿Cómo son los looks deportivos de Michelle Carvalho?

En las imágenes y videos que publica en el gimnasio, Michelle suele lucir conjuntos deportivos de diseño muy favorecedor: faldas con vuelo en corte A, tops de escotes pronunciados y chaquetas ceñidas que realzan su silueta.

Instagram @mrs_carvalho

Lejos de abandonar su esencia durante el entrenamiento, la modelo apuesta fuertemente por encantadores tonos pasteles como el amarillo vibrante, el celeste y el rosa claro.

Para cerrar con broche de oro, unas clásicas zapatillas deportivas blancas y peinados prácticos como coletas o moños altos son los detalles finales que coronan cada uno de sus looks, como se aprecia en su Instagram.

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