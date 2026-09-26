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"Hola Moscú, tanto tiempo": Maura Rivera vuelve a Rusia después de muchos años por esta razón

  • Por Matías Rivera

La bailarina nacional, Maura Rivera, regresó a Moscú, Rusia, después de muchos años alejada de dicho país, donde pasó momentos de todo tipo.

Y es que Rivera vivió por bastante tiempo en Rusia mientras su esposo, Mark González, jugaba en el CSKA Moscú entre los años 2009 y 2014, instantes en los que se afirmaron como matrimonio y formaron familia. 

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Por lo mismo, para Maura volver a este país es muy especial y así lo consignó a través de redes sociales, donde explicó algunos problemas que ha tenido. 

Maura Rivera vuelve a Moscú

"Hola, Moscú, tantos años", escribió en un principio la bailarina, para luego dar a conocer que ha tenido muchos problemas con el sueño a raíz de los cambios de horario. 

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En esa línea, agregó que "acá tengo 7 horas más que en Miami, 8 horas más que en Chile. Finalmente, pude dormir; hacen 14 grados, está frío y voy saliendo al estadio". 

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Y es que Maura acompañó a Mark a Rusia, quien fue invitado al partido amistoso de despedida de Vagner Love, jugador brasileño con el que compartió camarín durante sus años en el CSKA Moscú. 

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