"Hola Moscú, tanto tiempo": Maura Rivera vuelve a Rusia después de muchos años por esta razón

26 sept. 2026 - 15:30 hrs.

La bailarina nacional, Maura Rivera, regresó a Moscú, Rusia, después de muchos años alejada de dicho país, donde pasó momentos de todo tipo.

Y es que Rivera vivió por bastante tiempo en Rusia mientras su esposo, Mark González, jugaba en el CSKA Moscú entre los años 2009 y 2014, instantes en los que se afirmaron como matrimonio y formaron familia.

Por lo mismo, para Maura volver a este país es muy especial y así lo consignó a través de redes sociales, donde explicó algunos problemas que ha tenido.

Maura Rivera vuelve a Moscú

"Hola, Moscú, tantos años", escribió en un principio la bailarina, para luego dar a conocer que ha tenido muchos problemas con el sueño a raíz de los cambios de horario.

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En esa línea, agregó que "acá tengo 7 horas más que en Miami, 8 horas más que en Chile. Finalmente, pude dormir; hacen 14 grados, está frío y voy saliendo al estadio".

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Y es que Maura acompañó a Mark a Rusia, quien fue invitado al partido amistoso de despedida de Vagner Love, jugador brasileño con el que compartió camarín durante sus años en el CSKA Moscú.

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