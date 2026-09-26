Con looks románticos: Rosario Bravo deslumbra en Matera, el último destino de su viaje familiar por Italia

26 sept. 2026 - 15:00 hrs.

Por más de 10 días, Rosario Bravo disfrutó de unas relajantes vacaciones por Italia en compañía de su esposo, Carlos Caorsi, y su hijo en común, Salvatore.

En su Instagram, la podcaster compartió una serie de fotos sobre sus visitas a ciudades como Roma, Sicilia y Calabria. Las más recientes las tomaron en Matera y resumen el estilo veraniego y lleno de romanticismo que lució en todo su viaje.

¿Cuáles fueron los looks de Rosario Bravo en Matera?

En su primer recorrido por este destino, el último de su largo viaje, Rosario Bravo lució un maxivestido blanco fluido, el cual resaltó por tener un top semitransparente con detalles de encaje y mangas abullonadas.

Instagram @rosario.la.bravo

Para esta ocasión, usó unas zapatillas beige con flores azules bordadas, aros y lentes oscuros.

En una posterior salida, la enfermera optó por un conjunto verde de crop top de botones con detalles de encaje y una minifalda en capas. Unos zapatos de tiras marrones y sus aros plateados completaron su look.

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