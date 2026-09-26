Esposa de Leonardo Farkas sale al paso de acusaciones de infidelidad: "Mi esposo es el amor de mi vida"

26 sept. 2026 - 14:01 hrs.

Betina Friedman Parker, esposa de Leonardo Farkas, salió al paso de las polémicas en las que ha estado envuelto su marido y se desmarcó de toda situación pública.

Y es que la diseñadora de interiores publicó un extenso mensaje en inglés en su cuenta de Instagram donde repasó los comentarios que los medios de farándula y ciertas personas han hecho sobre ella y el matrimonio que tiene con el empresario chileno.

Desde un comienzo, Betina aclaró que no se siente cómoda siendo una figura pública y que, pese a estar casada con alguien de renombre en nuestro país, siempre ha intentado mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación.

Esposa de Leonardo Farkas sale al paso de las críticas

"Me gustaría referirme a ciertas personas que están hablando de mí como persona y de mí como parte de un matrimonio. Básicamente, conmigo ves lo que hay. Soy una persona conservadora que nunca buscó activamente estar bajo los reflectores y que se ha esforzado mucho por mantener una vida matrimonial y familiar privada", dijo en un comienzo.

Enseguida explicó que tiene convicciones marcadas sobre lo que considera correcto y cómo las personas deberían tratarse.

Tras hablar sobre un quiebre de amistad que sufrió hace un tiempo, se dedicó a defender la relación con su marido: "En cuanto a mi esposo y a mí, llevamos 32 años casados. Tenemos un matrimonio amoroso y de apoyo mutuo. Mi esposo es mi mejor amigo y el amor de mi vida".

Dicho esto, recalcó que "me gustaría decir que si alguna vez me engañara o pensara en engañarme, jamás permanecería en esta relación".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Betina Farkas (@betinafarkas)

Todo sobre Celebridades chilenas