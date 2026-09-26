"No opine de cuerpos ajenos si...": Skarleth Labra defiende su cirugía estética y envía duro mensaje

26 sept. 2026 - 16:00 hrs.

La influencer Skarleth Labra se sometió a un procedimiento estético facial en su nariz que también tuvo como causa un problema médico.

"Por fin les puedo contar esto. Llevaba muchísimo tiempo dándole vueltas a dar este paso. Quise abrirles este pedacito de mi proceso porque siempre me gusta ser transparente con ustedes", escribió la bailarina en un post de Instagram.

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Aunque la influencer se mostró feliz con esta intervención, ciertos usuarios y usuarias criticaron a la joven estudiante de periodismo, quien salió en defensa de su propia cirugía.

Skarleth Labra defiende su operación

"Para su tranquilidad", partió diciendo, y agregó "no me haré nada más en la cara, pero esto lo quería hacer hace mucho tiempo, pero me detenía por lo mismo, lo que fueran a opinar y decir de mí...".

En esa línea, aclaró: "¿Pero saben? Me siento bella, sana y contenta con lo que me hice, así que, por favor, no opine de cuerpos ajenos si solo tirará hate (odio)".

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