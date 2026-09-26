"No opine de cuerpos ajenos si...": Skarleth Labra defiende su cirugía estética y envía duro mensaje
La influencer Skarleth Labra se sometió a un procedimiento estético facial en su nariz que también tuvo como causa un problema médico.
"Por fin les puedo contar esto. Llevaba muchísimo tiempo dándole vueltas a dar este paso. Quise abrirles este pedacito de mi proceso porque siempre me gusta ser transparente con ustedes", escribió la bailarina en un post de Instagram.
Aunque la influencer se mostró feliz con esta intervención, ciertos usuarios y usuarias criticaron a la joven estudiante de periodismo, quien salió en defensa de su propia cirugía.
Skarleth Labra defiende su operación
"Para su tranquilidad", partió diciendo, y agregó "no me haré nada más en la cara, pero esto lo quería hacer hace mucho tiempo, pero me detenía por lo mismo, lo que fueran a opinar y decir de mí...".
En esa línea, aclaró: "¿Pero saben? Me siento bella, sana y contenta con lo que me hice, así que, por favor, no opine de cuerpos ajenos si solo tirará hate (odio)".
Leer más de