Con un estilo relajado y boho chic: Así combina Gala Caldirola las prendas de marcas internacionales

26 sept. 2026 - 19:00 hrs.

Cuando de estilo y tendencia se trata, Gala Caldirola suele demostrar que el éxito reside en saber fusionar con maestría los colores, las texturas y piezas de firmas variadas para lograr conjuntos llenos de personalidad.

En esta oportunidad, la influencer compartió a través de su cuenta de Instagram un vídeo en el que presume un estilismo relajado y de inspiración boho chic, construido a partir de prendas de destacadas casas de moda internacionales.

¿Cómo combina Gala Caldirola ropa de distintas marcas?

Para armar esta propuesta urbana, Gala Caldirola apostó por una cómoda blusa sin mangas en un tono marrón café de Bershka, complementada de forma impecable con un elegante blazer verde oliva con bordados de flores de la marca Zara.

Instagram: @galadrielcaldirola

Como pieza protagonista de la parte inferior, luce una falda larga verde, decorada con un llamativo estampado arabesco en tonos rosa y blanco.

Este estilismo lo elevó con unas botas en punta, también de la marca Zara, lentes oscuros de Prada y, como broche de oro, un distinguido bolso de mano de Louis Vuitton.

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