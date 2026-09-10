"Clean look" y paz mental: Los consejos de Gala Caldirola para lucir elegante y vivir tranquila

10 sept. 2026 - 09:30 hrs.

La vida de Gala Caldirola tuvo un inesperado bache tras la infidelidad que sufrió por parte de Luis Jiménez. Sin embargo, la modelo española tomó sus cosas y siguió con su vida.

Por lo mismo, sus redes sociales se han convertido en un catalizador para Gala, quien ha comenzado a compartir distintas campañas de las que ha sido partícipe, así como consejos de vida que ella misma ha aprendido.

A raíz de esto, la española compartió en su plataforma lo que a ella le ha servido para dar buena imagen de un clean look, así como mantener la paz.

Los consejos de Gala Caldirola

Precisamente, con una postal de ella, la modelo española puntualizó cuáles son sus tips para mantener un "clean look", o algo elegante y sofisticado.

"Peina con un pulidor el cabello en húmedo; Aplica fijador y vuelve a peinar; haz una coleta con un elástico y forma el tomate y coloca otro elástico encima", escribió Caldirola, dejando punto por punto.

Asimismo, en la misma postal entregó tips para vivir en paz: "Aprender de tus errores, reconocer tus logros. Trabajar en tu crecimiento personal, soltar la culpa, atreverte al cambio, sentirte merecedora. Escuchar a quien te ama y elegir bien a las personas que te rodean".

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