"Me lo daré yo misma": Gala Caldirola sigue los consejos de manifestación de Dua Lipa

11 sept. 2026 - 09:30 hrs.

Sin duda alguna, Gala Caldirola sufrió bastante durante agosto por la infidelidad de Luis Jiménez. Sin embargo, la española dio vuelta a la página y decidió seguir los consejos de Dua Lipa.

Precisamente, la cantante británica tiene una canción llamada "Training Season" en la que se habla de dejar amores infantiles para encontrar un romance maduro y duradero, manifestando así a su esposo, algo que se expandió rápidamente por redes sociales.

Recordemos que Luis Jiménez fue infiel a Gala Caldirola con Coté López antes de su viaje a Qatar, algo que se supo cuando la pareja ya estaba allá, lo que provocó un gran escándalo.

Gala Caldirola al estilo de Dua Lipa

Guiada por esta canción, la modelo española afirmó a través de un video que la "temporada de entrenamiento" se acabó y ahora empezará a manifestar a un nuevo hombre.

"Lo que deseo, lo merezco; lo que merezco, me lo daré yo misma. Dua Lipa dijo: Manifiéstalo", escribió y pasó a etiquetar a la cantante con raíces de Kosovo.

Y es que en el video, Gala aparece sentada a lo indio sobre una cama y frente a ella hay una bandeja de plata con distintas velas frente a ella, así como otros objetos; luego pasa a juntar sus manos, toma una copa y sopla el fuego, manifestando así a su hombre.

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