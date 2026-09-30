La Carlita retoma sus sesiones láser para llegar impecable al altar: Faltan menos de 4 meses

30 sept. 2026 - 16:30 hrs.

Faltan tres meses y medio para que la Carlita de TikTok celebre su matrimonio por la iglesia con Matt Hunter, con quien ya se casó por el civil el 5 de agosto.

La tiktoker quiere llegar impecable al altar y por eso desde mayo empezó una serie de tratamientos de belleza, tal y como les ha contado a sus seguidores.

Sesiones láser de la Carlita de TikTok

Carlita Inostroza ha comentado reiteradamente que hará su mejor esfuerzo por lucir perfecta su vestido de novia. Su plan incluye exigentes entrenamientos en el gimnasio, cuidadosas rutinas de skincare y constantes visitas a centros estéticos.

Uno de los procedimientos a los que se somete es la depilación láser, pues desea llegar a su boda "sin ningún pelo" corporal.

Instagram @c4rliita

Luego de varias semanas, la influencer volvió a la clínica para seguir cumpliendo su objetivo. "Retomando mis sesiones de láser para el matrimonio", escribió sobre un corto video en Instagram donde se ve a una especialista trabajar con un dispositivo en sus piernas.

Más tarde publicó una selfie frente a un espejo en el centro estético, con un conjunto negro de ropa íntima deportiva para exponer su piel y evidenciar los resultados.

La boda de la comediante y el cantante está pautada para el 16 de enero de 2027, por lo que todavía le resta tiempo para los retoques finales.

Instagram @c4rliita

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