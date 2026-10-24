La Carlita busca dónde celebrar su matrimonio con Matt Hunter y revela detalles: "Va a ser más o menos gringo"

24 oct. 2026 - 10:00 hrs.

Aunque el pasado 5 de agosto la Carlita de TikTok se casó por lo civil con el cantante estadounidense Matt Hunter, todavía falta su gran boda por la iglesia.

Mientras espera por su despedida de soltera dentro de un par de semanas, la influencer contó a sus seguidores que ya está en la búsqueda del salón donde festejará con sus familiares y amigos al caminar al altar el 16 de enero del año próximo.

El matrimonio "gringo" de la Carlita

Carlita Inostroza detalló en un post de Instagram que está organizando una boda al estilo del país natal de Matt Hunter, donde suelen prolongar la fiesta por varios días.

Instagram: @c4rliita

"Acompáñennos a buscar un lugar para nuestro brunch. Nuestro matrimonio va a ser más o menos gringo. El primer día es un pre-drink; el segundo día es el matrimonio, la ceremonia; y el tercer día es un brunch", comentó en un video mientras ingresaba a un prestigioso hotel.

"Me encamino a un lugar que nos están ofreciendo. Estamos con una pareja millonaria, multimillonaria... ojalá. Nos falta el dinero", bromeó. "Y este sería el salón. Yo lo encuentro top. Chicos, Matt está dudoso", destacó luego.

"Ya, este es el otro salón que nos están ofreciendo. Esto es como una fiesta de 15 años", dijo al visitar una segunda opción. Sin embargo, la humorista no reveló si eligió alguno de esos dos ambientes para su día especial.

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