Hija de Vale Saini y Sebastián Ramírez anuncia su candidatura al Miss 17: Recibió apoyo de distintas famosas
Matilda Ramírez Saini, hija de Sebastián Ramírez y Vale Saini, confirmó su postulación como candidata al certamen Miss 17 de la comuna de La Reina.
Y es que el regreso de Miss 17 está dando que hablar con la incorporación de Matilda, joven de 17 años que es hija de estas figuras del espectáculo y que se hizo conocida por algunos sketches que tenía con su madre.
Hija de Vale Saini llega al Miss 17
La participación de la joven fue anunciada por la misma cuenta del certamen, quienes dieron a conocer que Matilde buscaría representar a La Reina.Ir a la siguiente nota
En los comentarios, la hija de Vale recibió apoyo de distintas personas del mundo del espectáculo, entre ellas, Mayte Rodríguez, Rosario Bravo, Vale Roth y su propia madre, quien no daba más del orgullo.
"Mi nombre es Matilda Ignacia Ramírez Saini. Me gusta viajar y conocer nuevos lugares, soy leal y me gusta ver felices a las personas que más quiero. Estoy contenta de ser parte de Miss 17 la reina, ¡gracias por tu apoyo!", dice la descripción de la publicación.
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