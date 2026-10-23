Teleseries, programas y actores: Así puedes votar por los nominados de Mega en los Copihue de Oro 2026

23 oct. 2026 - 12:30 hrs.

Este jueves se dieron a conocer los nominados de los premios Copihue de Oro 2026, donde varios actores, programas y producciones de Mega fueron elegidos.

Y es que este año Mega se ha destacado por alcanzar a su público con programas de alta calidad, priorizando la entretención, así como la información y cultura en aquellas producciones dedicadas a estos temas.

Por lo mismo, tras resultar con varias nominaciones, te mostramos acá cómo puedes votar por los nominados de Mega en los Copihue de Oro 20206.

¿Cómo votar por los nominados de Mega en los Copihue de Oro?

Para votar por los nominados de Mega, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio web de los Copihue de Oro (https://www.copihuedeoro.cl/) y luego pulsa "ir a votar" .

(https://www.copihuedeoro.cl/) y luego pulsa . Una vez cumplas con lo anterior, la página te redireccionará a las 18 categorías de los Copihue de Oro donde tendrás que ir eligiendo a tu favorito de cada terna.

donde tendrás que ir eligiendo a tu favorito de cada terna. Con los votos listos, la página te pedirá tus datos personales para emitir de forma correcta los votos seleccionados.

Cabe destacar que se puede votar una vez cada 24 horas, por lo que es muy importante que una vez al día estés votando por tus candidatos favoritos de Mega.

Mega

¿Cuáles son los nominados de Mega?

MEJOR ACTUACIÓN:

-Lorena Bosch por La Baronesa.

-Ignacia Baeza por Reunión de Superados.

-Diego Muñoz por Reunión de Superados y Prohibida Obsesión.

MEJOR TELESERIE:

-Me Caso, Pero Contigo.

-Prohibida Obsesión.

-La Baronesa.

MEJOR MATINAL:

-Mucho Gusto.

MEJOR ANIMADOR:

-José Antonio Neme.

MEJOR ANIMADORA:

-Karen Doggenweiler.

MEJOR NOTICIERO:

-Meganoticias.

MEJOR PROGRAMA DE COMPETENCIAS:

-Volverías Con Tu Ex? 2

-Dale Play.

MEJOR COMEDIANTE:

-Paola Troncoso.

MEJOR PROGRAMA DE ENTRETENCIÓN:

-Coliseo.

-Detrás del Muro.

REY POP:

-Jaime Leyton.

-Luis Mateucci.

REINA POP:

-Ludmila Ksenofontova.

ARTISTA DEL AÑO

-María José Quintanilla.

MEJOR PROGRAMA DE VIAJE Y CULTURA

-Viajando Ando.

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