"Preparando el bolso de mi campeón": Así se alista Vale Roth para la pronta llegada de su bebé Cristóbal

23 oct. 2026 - 13:30 hrs.

Valentina Roth está en la semana número 32 de la gestación de su tercer hijo, Cristóbal, quien ya pesa más de dos kilos y medio.

La influencer dijo que tiene programado el parto inducido para la semana 38, así que falta poco para que llegue el nuevo miembro de la familia y por eso ya empezó a hacer algunos preparativos.

Preparativos de Vale Roth para el nacimiento de su hijo

Vale Roth y su esposo Miguel de la Fuente son padres de Antonia, de tres años, y Martina, de uno, quienes pronto se convertirán en hermanas mayores.

La influencer contó en sus historias de Instagram que las pequeñas tendrán que acostumbrarse a compartir su cama cuando nazca su hermanito, por lo que ya empezó a poner en práctica el nuevo hábito.

Instagram @valeroth28

"Logrando que duerman juntas. Cuando llegue Cristóbal ellas dormirán en una pieza", escribió sobre una imagen de ambas acostadas, aún despiertas. "Lo logré", expresó en una siguiente postal, donde ya las niñas duermen plácidamente.

Para estar prevenida ante el nacimiento de su bebé, la bailarina también decidió armar de una vez la mochila con la ropita y los artículos que llevará a la clínica.

"Preparando el bolso de mi campeón", escribió sobre un video donde enseñó algunos atuendos que compró para la ocasión. "Siempre la mejor calidad cuando nacen (por lo menos el primer mes, jajaja)", comentó respecto a la ropita, entre la que se apreciaron pijamas y conjuntos en tonos pasteles.

Instagram @valeroth28

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