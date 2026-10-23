El dolor de Kel Calderón tras envenenamiento de su perro Zeus: "No me puedo imaginar el nivel de maldad"

23 oct. 2026 - 11:30 hrs.

Kel Calderón está decidida a descubrir quién envenenó a su perrito Zeus y a otros dos perros en su granja familiar de Pelarco. Tanto, que está ofreciendo un millón de pesos a quien le ayude a atrapar al culpable.

"Estoy muy triste, quedé mal. Por eso estoy obsesionada en saber quién fue, por eso la recompensa. Primero pensamos en dejarlo allá el tema, pero preferí publicarlo en redes sociales", dijo en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

El dolor de Kel Calderón por su perrito Zeus

"Era un perro hermoso, el cariño que le tenía era inmenso. Para mí son parte de la familia, seres que nos brindan una cantidad de amor infinita y no puede quedar así", declaró Kel Calderón a LUN.

"Mi opinión es que los animales están al mismo nivel que los humanos, no se puede decir 'ah, qué pena, me envenenaron un perro, tendré otro'", enfatizó la abogada.

Instagram @k3lcalderon

"Soy fan de los animales, me pueden robar cualquier cosa, pero me mataron un perro, es otro nivel de conexión emocional que tienes con el animal", lamentó.

Decidida a hacer la denuncia

La influencer comentó que a veces envenenan a los perros cuando quieren entrar a robar, por lo que debe aumentar la vigilancia y seguridad de la propiedad. En otras ocasiones, los matan como castigo cuando han atacado a otros animales, "pero estos perros no salían de ahí, y eran súper inocentes y mansos", detalló.

"Para mí tiene que existir una responsabilidad (...) Por eso vamos a hacer la denuncia. Claramente, las policías están súper ocupadas y los procesos son lentos, por eso la idea es que nos llegue más información para tener pruebas", dijo.

"No puedes ir por la vida matando perros, y por otro lado, que no se vuelva a repetir jamás. Tenemos caballos, otros animales. Me tocaron el único punto que para mí es intransable", apuntó. "No me puedo imaginar el nivel de maldad de alguien para ser capaz de envenenar tres perros", dijo para finalizar.

Instagram @k3lcalderon

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