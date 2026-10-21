Pamela Leiva revela diagnóstico que requiere tratamiento permanente: "La biología de verdad es bien cruel"

21 oct. 2026 - 12:50 hrs.

Pamela Leiva compartió un video en TikTok para sincerarse sobre un problema de salud que la tiene algo deprimida. "Fui al médico y me dio malas noticias. Bueno, más que malas noticias, fue un golpe de realidad a mi edad", empezó diciendo.

"Resulta que tengo 44 años y empecé con algunos temas, me están empezando a doler las manos, se me olvidan las cosas, me cuesta bajar de peso", detalló, antes de revelar su diagnóstico y el tratamiento que debe seguir.

Tratamiento hormonal de Pamela Leiva

"Estábamos viendo mis hormonas y tengo mis estrógenos bajitos, o sea, tengo menos de la mitad de lo que debería (...) Sumado a la anemia, esta edad y ser bariátrica, no es muy buena combinación en este momento", reveló Pame Leiva.

TikTok @pameleivafarias

La humorista comentó que le indicaron creatina y empezar con una terapia hormonal que incluye el estriol, el cual debe tomar de por vida. "Es por siempre, hasta siempre, hasta el fin de los días, amén", expresó.

"Igual me afectó, no sé si alguien esté pasando por eso. Esa es mi realidad ahora (...) La biología de verdad es bien cruel con nosotras, entonces tengo que empezar a tomar calcio porque naturalmente también empiezan a descalcificarse los huesitos", agregó.

Leiva lamentó lo costoso que es el tratamiento y agradeció poder adquirirlo, pero se solidarizó con otras pacientes con menos recursos. "¿Cuántas mujeres no tendrán para comprar sus hormonas y sentirse bien?", expresó.

"Igual como que me deprimí, no sé. ¿Alguien así también, que le tocó como a mí, que no le cayó bien esta etapa y los cambios que hay que hacer?", preguntó para finalizar.

Todo sobre Pamela Leiva