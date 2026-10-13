"Es un cacho si me pillan con ellas": Vale Roth revela importante decisión sobre el nacimiento de su bebé

13 oct. 2026 - 12:15 hrs.

Faltan menos de dos meses para que Valentina Roth dé a luz a su tercer hijo, Cristóbal, quien llegará para completar la famiia que conforma con su esposo Miguel de la Fuente y sus hijas Antonia y Martina, de 3 años y 1 año, respectivamente.

La bailarina sabe lo complejo que es cuidar a sus pequeñas y además conoce el proceso que implica el parto, por lo que tomó una importante decisión respecto al nacimiento del hermanito menor.

El parto inducido de Vale Roth

Vale Roth comentó en sus historias de Instagram que este martes empieza su semana 31 de gestación, por lo que "solo quedarían 7 semanas más para conocer a Cristóbal".

Instagram @valeroth28

Seguidamente, reveló que ya tiene planificada la fecha del parto y explicó sus razones. "La inducción me la haré a las 38 por temas logísticos. Yo con la Martina tuve parto inducido y a las 38 semanas más un día me la saqué”, dijo.

“Imagínate, tengo dos niñas chicas, es un cacho si me pillan con ellas las contracciones y yo tenga que correr”, explicó. "Prefiero agendar una hora, llegar con tranquilidad, ver quién va a cuidar a mis niñas. Quizás donde mi suegra, donde mi mamá, no sé, y ahí que estén dos días a que me recupere”, concluyó la influencer.

Más tarde, compartió una postal para evidenciar el crecimiento de su guata en este punto de su embarazo. "Queda tan poquito para conocerte, Cristóbal", expresó.

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