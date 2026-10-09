"Y se largó la Marti": Valentina Roth celebró los primeros pasos de su segunda hija Martina

09 oct. 2026 - 12:10 hrs.

Valentina Roth vive por un emocionante periodo de la maternidad, viendo crecer a sus hijas Antonia y Martina, mientras espera el nacimiento de su tercer bebé, a quien llamará Cristóbal.

En este proceso, la bailarina no ha dudado en compartir videos familiares con los pequeños grandes logros de las niñas. En particular, el último mostró su orgullo con Martina.

En su cuenta de Instagram, Roth subió un registro al interior de su casa con la niña de un año y tres meses, quien ya muestra firmeza al caminar. "Y se largó la Marti", escribió la creadora de contenidos.

Instagram de @valeroth28

En el video, Martina aparece caminando varios pasos continuos hasta abrazar a su mamá, quien celebró su proeza. "Parada, parada, dale. ¡Te amo!", dijo mientras la estrechaba entre sus brazos.

En la misma publicación, la madre de Valentina, Katya Soracco, reaccionó con un "¡Mi vida! ¡Me muero!" y la hermana de la bailarina, Camila Roth se sumó con su chochera: "Su carita de felicidad".

Las seguidoras de la exRojo también se sumaron a las felicitaciones. "Que linda que emoción, gracias Vale por hacernos parte de algo tan lindo"; "Todas por aquí felices por la Martina , hurra"; "Eres una adoración de mamá y tienes una hermosa" y "Exquisita como llega a tus brazos me enamoré del video", fueron parte de los comentarios.

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