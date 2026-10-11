"Afectará nuestras presentaciones": Líder de BTS hace llamado a fanáticas de Chile a no acercarse al hotel

11 oct. 2026 - 11:00 hrs.

El líder de BTS, RM, hizo un llamado a sus seguidores en Latinoamérica, incluyendo a Chile, para que no esperen al grupo afuera de los hoteles durante su gira. La petición surgió tras los problemas de descanso que enfrentaron los integrantes y su equipo durante su estadía en Perú.

A través de un mensaje publicado en Weverse el 7 de octubre, el artista expresó su preocupación por el ruido provocado por las personas que permanecían durante horas frente al alojamiento. “El ruido incluso llega a nuestras habitaciones, por lo que ninguno de nosotros está durmiendo bien”, señaló RM, según la traducción difundida por medios de comunicación.

El cantante también advirtió que la situación podría perjudicar sus presentaciones. “Agradecemos su cálida bienvenida y su pasión, pero si no podemos descansar y dormir lo suficiente, esto afectará nuestras presentaciones”, manifestó, apelando a la comprensión de sus seguidores.

En su mensaje, RM extendió directamente la solicitud a los países que forman parte de su recorrido. “Por eso, les pedimos que, por favor, no se queden frente a los hoteles, no solo en Lima, sino también en Chile, Brasil, Argentina y los muchos países de Asia que nos esperan”, expresó el líder de la agrupación.

Finalmente, el artista pidió a ARMY mantener una relación basada en el respeto y la consideración, recordando que el cariño de los fanáticos también debe contemplar la privacidad y el descanso de los integrantes.

El llamado busca que BTS pueda prepararse adecuadamente para sus conciertos que serán este 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional.

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