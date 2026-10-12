"Se siente la ansiedad": Faltan horas para los tres conciertos de BTS en Chile y ARMY sueña con sorpresas

12 oct. 2026 - 16:00 hrs.

Falta muy poco para los conciertos de BTS en el Estadio Nacional los días 14, 16 y 17 de octubre, fechas que el fandom ARMY de Chile espera con ansias.

Antes de sus tres presentaciones en Santiago, los astros surcoreanos tuvieron tres citas en Perú, donde asombraron al público al vestir trajes típicos del país andino. El gesto llena de expectativas a sus seguidores chilenos, quienes esperan grandes sorpresas de parte de los idols.

Expectativas por los conciertos de BTS en Chile

Si algo ha caracterizado el BTS World Tour: ARIRANG ha sido que cada concierto es único e irreptible. Namjoon, Jin, Jimin, Jungkook, J-hope, V y Suga interpretan un repertorio fijo, pero incorporan dos temas diferentes al final de cada show.

PERÚ LOGRÓ QUE LOS CHICOS SE PONGAN ROPA TRADICIONAL PERUANA CHULLOS Y PONCHOS, QUE COMAN COMIDA TIPICA Y LA AMEN, NUNCA ANTES VISTO PERÚ UNA VEZ MÁS SIENDO CLAVE pic.twitter.com/uWdRJsgeY6 — Estefany 🐍⁷ VIO A BTS (@BANGT4NBEST) October 11, 2026

"No debemos esperar a más canciones sorpresas, ahora nos toca a nosotras. ¡Nos queda una espera y es la nada misma! Se siente la ansiedad, la presión, ya sentimos de todo", se lee en una publicación del club de fans de BTS en Chile.

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La empresa productora DG Medios, encargada de las presentaciones de BTS en Santiago, puso a disposición del público una guia completa con toda la información para el ingreso a cada show.

En las tres fechas el ingreso al Parque Estadio Nacional será a las 14:00 horas. Las personas con boletos VIP pueden hacer el check-in desde las 10:00 horas, mientras que el público general podrá ingresar al Coliseo Estadio Nacional a partir de las 16:30 horas mediante el acceso que le corresponda según su boleto.

Todos los asistentes deben presentar un documento de identidad vigente, puede ser la cédula física o digital, o bien el pasaporte. Además, deben enseñar su ticket a través de la aplicación Quentro.

La compañía insta a revisar los artículos permitidos y prohibidos en el estadio, así como los puntos de hidratación y otra información de utilidad.

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