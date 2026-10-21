Valentina Roth reveló cuánto pesa su hijo en la semana 32 de embarazo y contó qué le preocupa de cara al parto

21 oct. 2026 - 19:10 hrs.

Valentina Roth entró en la recta final para la llegada de su hijo Cristóbal, por lo que compartió con sus seguidores una nueva actualización de su embarazo.

A través de sus historias de Instagram, la exgimnasta compartió un video donde muestra su gran pancita, además de comentar los detalles de su última ecografía.

Vale Roth actualiza su embarazo

La también bailarina dijo haber ido al médico en su semana 32 de gestación, puesto que sentía mucho peso debajo de su vientre, por lo que empezó a tener temor de que su hija se adelantara.

Fue así que el médico llegó a la conclusión de que Cristóbal está en el percentil 92, pesa 2 kilos con 58 gramos.

"A la Antonia le hablaba, le hacía cariñito y se movía", agregó Roth, asegurando que por ella iría todas las semanas a tomarse ecografías para saber el estado de su hijo.

Y si bien todo salió perfecto, comentó que este jueves debe acudir a la ginecóloga "a que me vea el cuello del útero, si es que está muy corto o no".

Todo sobre Valentina Roth