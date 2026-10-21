"Es una oportunidad": El nuevo vínculo de Gala Caldirola y Mauricio Isla tras retiro del exfutbolista

21 oct. 2026 - 20:30 hrs.

La influencer española Gala Caldirola confesó cuál es su actual vínculo con su expareja y padre de su hija, Mauricio Isla, luego de que este confirmara su retiro deportivo.

Y es que desde que ambos se convirtieron en padres de Luz Elif y su posterior separación, jamás se han despreocupado de la crianza de la niña y, pese a cualquier distancia, se han mantenido con una responsabilidad paternal intachable.

Particularmente de Gala Caldirola, quien se hizo cargo de Luz mientras seguían a Mauricio por el mundo en su carrera futbolística y su posterior regreso a Chile. Sin embargo, con la retirada deportiva del "Huaso", se abre una nueva puerta para la española.

La nueva etapa de Gala Caldirola y Mauricio Isla

En conversación con Página 7, la influencer expresó que "para mí es todo un reto, porque siempre he estado dedicada plenamente a mi hija, corriendo a contratiempo por ella. Pero siento que es un buen momento (de comenzar nuevos proyectos)".

"Antes no contaba con el apoyo constante del papá, que vivía afuera (...) Creo que es una gran oportunidad para que los roles se den un poquito la vuelta, sin que yo deje la maternidad", comentó respecto a la presencia más activa de Isla.

Dicho esto, aseguró que "es una oportunidad para enseñarle que las mamás también podemos desarrollarnos laboralmente y que no por eso dejamos de estar presentes ni de ser madres que aman con amor".

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