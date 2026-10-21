Raquel Argandoña se despide de Corea del Sur con reflexión: "Lleno de contrastes maravillosos"

21 oct. 2026 - 19:50 hrs.

La panelista de televisión y figura de la farándula Raquel Argandoña vivió unos días de locura tras viajar a Corea del Sur y conocer más de su cultura.

Precisamente, la también animadora quedó encantada con cada espacio, lugar, situación y persona que se encontró en el país asiático, conocido por su enorme avance tecnológico.

Por lo mismo, Argandoña subió varias historias, así como un post despidiéndose de esta nación que la supo recibir con cariño, amabilidad y mucha innovación.

Raquel Argandoña se despide de Corea del Sur

Fue así como Raquel fue mostrando distintos espacios de marcas de lujo en el país asiático, así como algunas degustaciones de comida por las que pasó.

Asimismo, tuvo la casualidad de toparse con una sesión fotográfica de unos novios, lo que capturó con su cámara y expuso en redes sociales, donde demostró lo pulcro y limpio de aquel momento.

Finalmente, para despedirse, la panelista hizo una publicación donde escribió: "Bueno, con esta foto me despido de Corea del Sur, un país impresionantemente bello, lleno de contrastes maravillosos, donde conviven la playa, los templos, las grandes ciudades y una tecnología que sorprende a cada paso".

"Me voy con el corazón lleno de experiencias, nuevos aprendizajes y la tranquilidad de saber que estoy en excelentes manos", cerró.

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