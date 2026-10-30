Esteban Düch adelanta su presentación en Expo Quillota 2026: "Vamos a reír y pasarla bien"

30 oct. 2026 - 16:25 hrs.

Este jueves 29 de octubre se dio el vamos a la Expo Quillota 2026, que contará con la transmisión exclusiva de Mega durante sus cuatro noches.

Precisamente, la periodista Javiera Ponce se trasladó hasta el Estadio Lucio Fariña de Quillota, donde las puertas se abren a las 13:00 horas para recibir a todos los visitantes.

Asimismo, conversó con el alcalde Luis Mella, quien afirmó que "nos fue muy bien, 10 mil personas ingresaron al Lucio Fariña, tuvimos un show espectacular donde Los Vásquez, Claudio y Marcelo, y Sinaka, y 330 expositores, que les fue muy bien".

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Expo Quillota inicia su transmisión por Mega

Y es que este viernes 30 de octubre la Expo Quillota sigue con la presentación de Franco Simone, Rodrigo Tapari y Esteban Düch en el humor.

Fue el último mencionado, Esteban, quien conversó con los micrófonos de Mega y aseguró que "me han recibido muy bien, me han recibido muy bien, agradecido de la oportunidad de estar acá en la expo, en Quillota 2026, un evento maravilloso que hoy se va a transmitir por primera vez en Mega, qué bacán".

"Vamos a traer humor, vamos a traer música, vamos a hacer bailar a la gente, vamos a reír, la vamos a pasar bien", aseguró el omeiante que se presenta esta noche.

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