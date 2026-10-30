"Volver a los diecisiete": El emotivo homenaje de Franco Simone a Violeta Parra en Expo Quillota 2026

30 oct. 2026 - 23:25 hrs.

Franco Simone fue el número encargado de abrir la primera noche de la Expo Quillota 2026, interpretando sus grandes clásicos.

La atmósfera de romanticismo y nostalgia envolvió al Estadio Lucio Fariña Fernández cuando el cantautor italiano decidió rendirle un homenaje a Violeta Parra.

Luego de dedicar unas breves palabras a la artista nacional, Simone cantó "Volver a los diecisiete" ante más de los 20 mil asistentes que corearon la canción.

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Cabe destacar que este single es parte del lado B del álbum Las Últimas Composiciones publicado en 1966, considerado como uno de los mejores discos chilenos.

Sigue en vivo la Expo Quillota 2026

La Expo Quillota 2026 es transmitida en televisión abierta, a través de las pantallas de Mega y Mega 2. También está disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

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