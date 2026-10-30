"Volver a los diecisiete": El emotivo homenaje de Franco Simone a Violeta Parra en Expo Quillota 2026
Franco Simone fue el número encargado de abrir la primera noche de la Expo Quillota 2026, interpretando sus grandes clásicos.
La atmósfera de romanticismo y nostalgia envolvió al Estadio Lucio Fariña Fernández cuando el cantautor italiano decidió rendirle un homenaje a Violeta Parra.
Luego de dedicar unas breves palabras a la artista nacional, Simone cantó "Volver a los diecisiete" ante más de los 20 mil asistentes que corearon la canción.
Cabe destacar que este single es parte del lado B del álbum Las Últimas Composiciones publicado en 1966, considerado como uno de los mejores discos chilenos.Ir a la siguiente nota
Sigue en vivo la Expo Quillota 2026
La Expo Quillota 2026 es transmitida en televisión abierta, a través de las pantallas de Mega y Mega 2. También está disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.
Leer más de