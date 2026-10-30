¡Puro glamour! Karen Doggenweiler deslumbra con elegante vestido en primera noche de Expo Quillota 2026

30 oct. 2026 - 22:50 hrs.

La primera gran noche de la Expo Quillota 2026 estuvo marcada por el espectacular look que lució Karen Doggenweiler.

Para esta ocasión, Doggenweiler optó por una propuesta estética fresca, juvenil y con sello de alta castura internacional.

El look de Karen Doggenweiler en primera noche de Expo Quillota

La animadora lució un vestido al tobillo en tono peltre con flecos de la renombrada diseñadora argentina María Gorof, quien ya trabajó en la confección para el Festival de Viña del Mar 2026.

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Para complementar su look, Karen Doggenweiler utilizó joyas con detalles de ónix de la firma Mery Satt, confeccionadas por mujeres orfebres chilenas.

Con respecto al calzado, la periodista se fue por unas sandalias negras, manteniendo la armonía cromática del look.

Mientras que en el cabello, decidió utilizarlo suelto para reforzar la sensación de dinamismo y frescura.

Sigue en vivo la Expo Quillota 2026

La Expo Quillota 2026 es transmitida en televisión abierta, a través de las pantallas de Mega y Mega 2. También está disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

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