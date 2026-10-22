Wilma González comparte la experiencia de sus dos pospartos y envía sentido mensaje a las madres
Hace tan solo unos meses, Wilma González se convirtió otra vez en madre y por lo mismo decidió hacer las comparaciones de sus dos pospartos.
Recordemos que desde hace varios años, la española se encuentra en una relación con el chileno Nicolás Seguel, con quien dio a luz a su hija Martina, quien nació en junio del 2026 a sus 42 años.
Sin embargo, hace 15 años atrás tuvo a Noah, su primer hijo y de quien, según cuenta ella, el posparto fue totalmente distinto.
Wilma González compara sus dos pospartos
"Estos días he visto muchas opiniones sobre dos modelos que volvieron a desfilar en Victoria’s Secret a pocas semanas de convertirse en madres. Y personalmente, ¡me parece maravilloso!", partió diciendo.
Enseguida, agregó que "esto me hizo reflexionar sobre mis propios dos embarazos, dos pospartos y dos recuperaciones completamente diferentes. Con mi primer hijo recuperé mi figura muy rápido. Hoy, 15 años después, con mejores hábitos, más conocimientos, experiencia y una mayor red de apoyo, mi recuperación física está siendo más lenta".
"Y aunque este segundo posparto está siendo mucho más tranquilo y lo estoy disfrutando muchísimo, reconozco que emocionalmente hay momentos difíciles", expresó.
En esa línea, afirmó que incluso ella, siendo entrenadora y entendiendo que los procesos toman tiempo, le ha costado.
"Hoy comparto una de mis partes más vulnerables. No para comparar cuerpos, sino para recordar que cada posparto es diferente, incluso cuando hablamos del mismo cuerpo. Esta vez quiero compartir también el proceso, no solo el resultado", cerró.
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